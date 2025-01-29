Azem, İnci Tanelerinde Gerçeği Ortaya Çıkarıyor Mu?

SORUNUN CEVABI ORTAYA ÇIKIYOR

İnci Taneleri dizisinde en büyük gizem olan sorunun cevabı nihayet geliyor. Dizinin baş karakteri Azem Yücedağ’ın karısının öldürülmesi ve bu cinayeti üstlenmesi izleyiciler için büyük bir merak konusu oldu. Peki, Azem’in karısını kim öldürdü? Bu soru, dizinin başlangıcından bu yana izleyicilerin kafasında dönüyor. Merakla beklenen bu sorunun cevabı, önümüzdeki iki bölümde (30 ve 31. bölümler) gün yüzüne çıkıyor. Şimdi herkes bu cinayetin gerçek failini tahmin etmeye çalışıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin etkileyici kadrosunda öne çıkan isimler arasında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projeye yönetmenlik yapan isim ise Şenol Sönmez.

PERŞEMBE GÜNLERİ KANAL D’DE

Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı İnci Taneleri dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciler, bu merak dolu olayların nasıl gelişeceğini izlemek için sabırsızlanıyor.