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Azem Polisle Anlaşma Sağladı

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AZEM’İN CEVABI

Azem, telefonla kendisine ulaşan Candan’a tepkisini göstererek peşini bırakmasını istedi. “Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, ne bu dünyada ne de ötekinde” diyerek net bir cevap verdi.

TALİP’İN ÖFKE PATLAMASI

Talip, kardeşi Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile iş yapacağını duyunca oldukça sinirlendi. Kardeşiyle bir tartışmaya giren Talip, “Amacın ne?” diye sordu. Ancak Piraye, bu konuda kararlı olduğunu belirterek kararından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

AZEM’İN POLİSLE ANLAŞMASI

Azem’in durumu daha da ciddiye alarak polisle anlaştığı bilgisi geldi. Bu gelişme, olayların seyrinin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.

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