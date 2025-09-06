Azerbaycan Hava Sahası Kullanıldı!

BARİŞ ZİRVESİ VE SONUÇLARI

ABD’nin Beyaz Saray’ında gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Bu tarihi buluşmanın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerdeki yumuşama devam ediyor.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINA GEÇİŞ ONAYI

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişi talep ettiklerini ve bunun olumlu şekilde karşılandığını açıkladı.

BARIŞA YÖNELİK BİR ADIM

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlayan yurt dışı ziyaretini Azerbaycan hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiğini ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkesine döndüğünü belirtti. Bu durumu, bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerlemesi ve karşılıklı güven ortamının sağlanması yönünde pratik bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Azerbaycan uçaklarının uzun zamandır Nahçıvan uçuşları için Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.