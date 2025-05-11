Aziz Sancar, Maddi Destek Bulamıyoruz

AZİZ SANCAR’IN GENÇLERE YOL GÖSTEREN MESAJLARI

Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere ilham vermeye devam ediyor. Katıldığı her etkinlikte üretimin önemini vurgulayan Sancar, milli değerlere sahip çıkmanın gerekliliğine de dikkat çekiyor. Son olarak Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Sancar, beyin kanserleri üzerindeki çalışmalardan bahsetti ve maddi destekte yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN YETERLİ FON BULUNAMIYOR

Sancar, son üç yıl içinde üzerinde çalıştıkları beyin kanseri ilaçlarının fareler üzerindeki testlerinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Ancak insanlardaki yan etkilerle ilgili çalışmalara henüz başlayamadıklarını belirtti. “2 milyon dolara ihtiyacımız var” diyen Sancar, “Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz” şeklinde konuştu. Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında onuncu sırada yer aldığını hatırlatan Sancar, mevcut kanser ilaçlarının bu tür tümörlere etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı.

DENEME ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Beyin kanseri ilaçlarının farelerde olumlu sonuçlar verdiğini belirten Sancar, “Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Çünkü olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz” dedi. Kanser hastalarının yaşam sürelerinin ortalama 14-16 ay olduğunu belirten Sancar, “Ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek iyidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni araştırmalarının umut verici olduğunu ancak tedavi edici bir sonuç elde etmenin zorluğuna dikkat çekti.

ARAŞTIRMALARA FİNANSAL DESTEK GEREKİYOR

Sancar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanının kendisine, “2 milyon dolar harcayıp önce insanlarda yan etkilerini araştıracaksın. Ciddi yan etkilerin olmadığı ispatlandıktan sonra insan deneyleri başlayacak” dediğini aktardı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın bilimsel araştırmalar için bütçede kısıntıya gittiğini, bu durumun da belirsizlikler yarattığını söyledi.

TÜRK GENCİNE HİTAP EDİYOR

Sancar, Türkiye’deki gençlere seslenerek, “Dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye’ye dönün” şeklinde tavsiyelerde bulundu. Şu anda yanında çalışan beş Türk bilim insanının bulunduğunu aktaran Sancar, Türkiye’ye dönen üç öğrencisinin profesör unvanına sahip olduğunu ifade etti.