Aziz Yıldırım, Aday Olmayacağını Duyurdu

AÇIKLAMANIN GEREKÇESİ

Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu seçim sürecinde adının farklı senaryolarla gündeme gelmesi sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği hissettiğini belirtiyor. Yıldırım, “Gerek yakın çevremden, gerekse camiamız içerisinden yaklaşan kongrede aday olmam yönünde tarafıma defaatle telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır” ifadesini kullanıyor. Ancak, Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada Eylül ayında kongre yapılmasının kulübe zarar vereceğini dile getirdiğini hatırlatıyor.

SORUNLARIN BÜYÜKLÜĞÜ

Yıldırım, mevcut koşullar altında gerçekleştirilecek bir kongrenin Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için olacağını ifade ediyor. “Bu karar camiayı çocukça bir hile ile aldatma girişiminden başka bir şey değildir” diyor. Bu noktada, Fenerbahçe’nin ve Türk spor kulüplerinin esas sorunlarının yöneticilerin becerileri ve yetenekleri değil, daha büyük meseleler haline geldiğine dikkat çekiyor. Yönetim kültürü ve yönetici ahlakı sorunlarının tüm spor kulüplerinin öncelikli meselesi olduğunun altını çiziyor.

YENİDEN YÖNETİM KÜLTÜRÜ

Yıldırım, kulüp başkanlığını bir kariyer basamağı olarak görmediğini vurguluyor. “Kulüpler, başkanların ‘başarılı adam’ olmak arzularının nesnesi kılınamaz; yöneticilik de oyun değildir” diyor. Mevcut durumun, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini öne sürüyor. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddettiğini belirten Yıldırım, bir kongre yapılacaksa bunun Haziran ayında gerçekleştirilmiş olması gerektiğini ifade ediyor.

DESTEK ÇAĞRISI

Son olarak, Yıldırım, “Ben Fenerbahçe başkanı olmaktan daha çok bir Fenerbahçeliyim” diyerek camiaya sesleniyor. Bu gidişattan kendisinin de üzüntü duyduğunu belirtiyor. Yıldırım, “Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey, hep birlikte, takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise, bunu sezonun sonuna bırakmaktır” diyor.