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Aziz Yıldırım Adaylık Kararını Açıkladı

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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI VE TEPKİLER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a sahasında 1-0 yenilerek önemli bir kayıp yaşadı. Maç sırasında ve sonrasında, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya çağrıldı. Ayrıca tribünlerden Aziz Yıldırım’a yönelik tezahüratlar yükseldi. Bazı kongre üyeleri ve taraftarlar, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan adayı olmasını istiyor.

AZİZ YILDIRIM’IN ADAYLIK DÜŞÜNCESİ

Aziz Yıldırım’ın adaylık konusundaki görüşleri de gün yüzüne çıktı. tv100’de yayınlanan Ersin Düzen ile Saha Dışı programında İbrahim Seten, bu konudaki bilgileri aktardı. Seten’in belirttiklerine göre, Yıldırım, Ali Koç’un istifası durumunda, kongre üyeleri tarafından aday gösterilirse tek aday olarak seçime katılmak istiyor. Ayrıca, Yıldırım bir dönem yani 3 yıl boyunca başkanlık yapma niyetinde.

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