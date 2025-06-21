B-2 Uçakları Guam’a Hareket Ediyor

B-2 GİZLİ BOMBARDAMAN UÇAKLARININ HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin gizli B-2 bombardıman uçaklarının Guam Adası’na gitmek amacıyla havalandığı ve ardından Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na taşınacağı yönünde hava hareketliliği bildirildi. ABD medyasındaki haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 uçakları Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası’ndaki üsse doğru ilerliyor ve kısa süre içinde Diego Garcia Adası’na transfer edileceği iddiaları ortaya atıldı. Uçuş takip verileri ve hava trafik kontrol iletişimine dayanarak, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan 6 B-2 uçağının Guam’daki üsse doğru yolda olduğu ifade edildi.

Sığınağa Deli Bombalar Taşıyabilir

Fox News’un aktardığı bilgiye göre, “Bombardıman uçaklarının Missouri’den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor.” Uzmanlar, B-2’nin yalnızca ABD’nin elinde bulunan 15 tonluk iki sığınak bombasını taşıyabileceğini ve bu bombaların İran’ın en güçlü şekilde korunmuş nükleer tesisi olan Fordo’yu hedef almak için kritik olabileceğini öne sürdü. B-2’lerin bir sonraki hedefinin Diego Garcia Adası olabileceği yorumları yapılırken, Pentagon’un bu konuda yöneltilen sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi. Daha önce ABD’nin Yemen’de İran destekli Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını bu adadan düzenlediği biliniyor ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik potansiyel bir bombardımandan dolayı aynı üssün kullanılabileceği değerlendiriliyor.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik erken saatlerde başlattığı saldırının ardından, İran’ın karşılık vermesiyle Orta Doğu’da bir gerginlik süreci yaşanırken, ABD’nin bu çatışmaya katılıp katılmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

PENTAGON’UN AÇIKLAMALARI

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan 6 B-2 uçağıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı. Yetkili, bununla birlikte bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir verilmediğini belirtti. Ayrıca, bu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunları diplomatik yollarla çözmeye yönelik çabalara “İran’a baskı yapma” amacı gütmesi olasılığını ifade etti. B-2’lerle ilgili detaylı bilgilerin Beyaz Saray’a yönlendirildiği belirtildi.