Gündem

B. Alper’in Geleceği Belirsiz Kalıyor

b-alper-in-gelecegi-belirsiz-kaliyor

GELECEĞİ BELİRSİZLİK GÖSTEREN BİR DURUM

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın durumu hala belirsizliğini koruyor. Transfer krizinin arka planı ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC, milli futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş ve toplamda 50 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu yüksek teklifi olumsuz yanıtladı.

Barış Alper, bu süreçte bir süre idmanlara katılmadı ve Kayserispor ile Rizespor maçlarının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun bu tavrı, kulüpleri arasındaki gerilimin bir dışa vurumu olarak değerlendiriliyor. Krizin altında yatan sebep ise maaş gerilimi. Geçtiğimiz sezon 80 milyon TL, bu sezon ise 100 milyon TL kazanmış olan Barış Alper’e kulüp tarafından son bir yıldır ciddi bir iyileştirme yapılmadığı bildirildi. Bu durum, oyuncunun kulüpten ayrılma isteğini körükledi.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper’i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti ve önümüzdeki hafta oyuncuyla yeni bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin, oyuncunun geleceği hakkında önemli kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsim Benzerliği Avukat İçin Sorun

Indiana'da yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, ismi nedeniyle sosyal medya problemleri ve tehditlerle karşılaştığını belirtti. Avukat, bu durumun hayatını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Gündem

Zorunlu Eğitim Süresi Kısaltılacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması yönünde kamuoyunun talep ettiğini duyurarak, bu konuda değişiklik planladıklarını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.