B Beşiktaş’ta Seçim Tarihi Açıklandı!

BEŞİKTAŞ YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Beşiktaş, 37. başkanını belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor. A Spor’un aktardığı bilgilere göre; siyah beyazlıların başkanlık seçimi 11 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şu an için Serdal Adalı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor, fakat şu an ikinci bir adayın ismi henüz açıklanmamış durumda.

SON SEÇİMDE KATILIM REKORU KIRILDI

Beşiktaş’ta en son gerçekleştirilen kongre 29 Aralık 2024 tarihinde yapıldı ve burada 13 bini aşkın üye oy kullanma hakkını kullandı. Serdal Adalı, bu kongrede Hüseyin Yücel’e karşı başkanlığı kazanarak siyah beyazlıların seçimle gelen 36. başkanı oldu. Bu seçimde elde edilen katılım oranı, olağanüstü bir başarı ile rekor kırmış oldu.