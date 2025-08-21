B. Lage: K. Aktürkoğlu, B.’da Mutlu

MAÇIN HAZIRLIKLARI VE STRATEJİLERİ

Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe ile oynanan ilk maça kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lage, rakiplerini iyi analiz ettiklerine değindi. İlk yarıda oyunu iyi bir şekilde kontrol ettiklerini belirten Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik” dedi. Oyunun gidişatının kırmızı kart nedeniyle değiştiğini ifade eden Lage, “Alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik” şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOLU’NUN DURUMU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki mutluluğuna dikkat çeken Lage, şöyle devam etti: “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11’de başladı.” İkinci maçla ilgili olarak, “Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey” dedi. Lage, oyuncuların özgüvenli bir şekilde sahaya çıkması için analizler yaptıklarını da vurguladı.

FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞMA VE TACTİKSELDİ FUTBOL

Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğuna da dikkat çeken Lage, oyunu kontrol altında tutmanın önemini vurguladı. “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık” diyen Lage, “Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olabilelim” şeklinde önemli bir mesaj verdi. Turun hala yarı yarıya olduğunu belirten Lage, “İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak.” şeklinde sözlerini tamamladı.