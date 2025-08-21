B.Y.D Harekete Geçti… Ortaklık Kurdu

YENİ PERAKENDE SATIŞ NOKTALARI AÇACAK

BYD, Finlandiya’nın birçok şehrinde perakende satış noktaları açmayı hedefliyor. Şirket, İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını güçlendirmek için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ortaklık ile birlikte, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku gibi şehirlerde yeni perakende satış noktaları oluşturulacak. İki taraf, yerel tüketicilere daha rahat satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmet sağlamak amacıyla Finlandiya’da geniş bir satış ve servis ağı oluşturmayı planlıyor.

BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın önemli NEV pazarlarından biri olduğunu ve Veho ile yapılan iş birliğinin daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından deneyimlemesini sağlayacağını belirtti.

SEKİZ MODELİ PİYASADA

BYD, 2023 yılında Finlandiya binek araç pazarına giriş yaptığından beri saf elektrikli ve hibrit olmak üzere sekiz model sunmuş durumda. Şirket, Ekim 2023’te Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürdüğü dönemde RSA isimli bayi ortağı ile iş birliği yapıyordu. Ancak, şirketin RSA ile olan mevcut iş birliği hakkında herhangi bir bilgi vermediği görülüyor.

SATIŞ VERİLERİ

BYD tarafından paylaşılmış verilere göre, Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV satışı gerçekleştirilmiş. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,56’lık bir artışı, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüşü ifade ediyor. Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı, geçen yılın aynı zaman diliminde yüzde 169 artış gösterirken, Haziran ayına göre yüzde 10,34’lük bir düşüş görülüyor.