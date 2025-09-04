Baba, 10 Günlük Bebek 5. Kattan Düştü

DEHŞET VEREN OLAY

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T. ile çıktı. Henüz netleşmeyen bir sebeple, G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalenin ardından hastaneye taşındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, G.T. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.