Baba Arif Güran Karara İtiraz Etti

DAVADA CİNAYET SANIKLARINA AĞIR CEZA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen Narin Güran cinayeti davasında, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran, ortak cinayet işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin Güran’ın babası Arif Güran, mahkemenin vermiş olduğu bu karara itiraz etti. Güran, mahkemenin kararında gerçek katilin belirlenmediğini ifade ederek, “Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran’ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı. Müvekkilin ifadesiyle bu dünyada ve inancı gereği ahirette yakasını tutacağı kişi veya kişilerin belirlenemedi” şeklinde konuştu.

CENAZE BULGULARI YETERSİZ GÖRÜLDÜ

Arif Güran, yaptığı itirazda adli tıp raporlarına da dikkat çekti. Kızının cesedinden elde edilen bulguların yeterince incelenmediğini belirten Güran, şu iddiada bulundu: “Bahse konu örneklerde menide ve idrarda Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edilmiştir. PSA’nın meni ve idrarda bulunması, Narin Güran’ın özel bölgesinde mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilmesi irdelenmeye ve bu konu üzerine gidilmesi gerekirken yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir. Bu hususun detaylı incelenmesi gerekmektedir.”

İTİRAZ VE HUKUKSAL SÜREÇ

Arif Güran ayrıca, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar hakkında da itirazda bulundu. Bahtiyar’ın çelişkili beyanlar verdiğini ve asıl katil olduğunu savunan Güran, sözlerine şöyle devam etti: “Narin Güran’ın bedenini bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğukkanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen, baldızında peynir alan, sonra namaz kılan ve normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin Güran’ın bulunması için aileyi teselli etmeye çalışan sanık Nevzat Bahtiyar’ın çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken, suç delillerini yok etme suçundan ceza verilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.”