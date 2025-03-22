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Baba Dayağı: 2 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda

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Olayın Gelişimi

H.İ.Ç. adlı baba tarafından henüz kesin olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edilen 2 yaşındaki H.Ç. isimli çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Burada süratle ilk müdahale edildi ve ardından çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne aktarılmaya alındı.

Durumun Ciddiyeti

Yapılan değerlendirmelerde, H.Ç.’nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bu nedenle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuğunu darp ettiği ifade edilen baba, bu meydana gelen olayın ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nde yasal işlemleri tamamlanan baba, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

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