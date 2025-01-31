Baba Mesleği İçin Üniversiteyi Bıraktı

NECDET KONUK’UN ÇAKMAK TAMİRCİLİĞİNE VEDA ETMEDİĞİ HİKAYESİ

Sakarya’da üniversiteyi bırakarak baba mesleğini devam ettiren 68 yaşındaki Necdet Konuk, tam 58 yıldır çakmak tamirciliği yapıyor. 10 yaşında babasının yanında çakmak tamirciliğine başlayan Konuk, Adapazarı ilçesindeki Tarihi Uzun Çarşı’daki 4 metrekarelik dükkanında bu geleneği sürdürüyor. Son zamanlarda ucuz çakmak üretiminin artması nedeniyle mesleği yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Konuk, “Parçalarının temini sonrasında tamir edemeyeceğim çakmağın olmadığını” belirtiyor.

SAKARYA’DA TEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Mesleğin bitme noktasına geldiğini söyleyen Konuk, “58 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğini Uzun Çarşı’nın farklı adreslerinde yapıyorum. Sakarya’da bu mesleği sürdüren tek kişi olduğumun kanısındayım.” diyerek durumunu ifade ediyor. Çırak yetiştirme konusunun ciddi bir sorun olduğunu paylaşan Konuk, “Herkes çocuklarını okutmak istiyor. Mesleğimiz dışında terzilik ve saatçilik gibi mesleklerde de çırak sıkıntısı var.” ifadesinde bulunuyor. Çocukların, boş zamanlarında küçük mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor. “Bu mesleğin gelecekte yapılamasını zor görüyorum.” diyor.

TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ VE UCUZ ÜRETİMİN SONUÇLARI

Ucuz çakmak üretiminin mesleği nasıl etkilediğine değinen Konuk, “Teknolojinin gelişmesi ve ucuz çakmak üretiminin artması bizim işlerimizi çok etkiledi. Şu an 10-15 TL arası çakmaklar satılıyor.” diyerek mevcut durumu özetliyor. Kaliteli çakmak üreticisi olarak, ucuz çakmakların tercih edilmediğinden yakınıyor. “Ben daha çok kaliteli ve antika çakmaklar tamir etmeyi tercih ediyorum.” diyerek hangi tür çakmakların tamirinde yoğunlaştığını belirtiyor. Gençlerin, benzinli çakmakları ve eski çakmak modellerine olan ilgilerinin artırdığına dikkat çekiyor.