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Baba Sırtından Bıçaklandı, Oğlu Gözaltında

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Olayın Yeri ve Durumu

Karaağaç Mahallesi’nde müstakil bir evde ailesiyle yaşayan 29 yaşındaki Tolga Y., 53 yaşındaki babası Zeki Y.’yi sırtından bıçakladı. Olay üzerine hemen ihbar yapıldı ve belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı Baba Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanma durumu yaşayan Zeki Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından Tolga Y.’yi gözaltına aldı.

Olayın Nedeni

Olay esnasında, baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyalarını topladığı bilgisi aktarıldı. Olayın arka planı ve nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

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