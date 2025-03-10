Gündem

Baba ve Kızı Trajik Şekilde Öldü

baba-ve-kizi-trajik-sekilde-oldu

KİŞİLERİN HAREKETSİZ BULUNMASI

Kırıkkale’nin Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak’ta 28 yaşındaki Onur Ersoy, saat 16.00 civarında babasının evine geldi. Kapıyı çaldığında yanıt alamayınca, mutfak penceresinden içeri girmeye karar verdi. İçeri girdiğinde, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy’u (60) yerde hareketsiz buldu.

Durumu fark eden Onur Ersoy, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Seher Ersoy’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, Fikri Ersoy hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI ANNE VE YAŞANAN DRAM

Yapılan incelemeler sonucunda, baba ve kızının evdeki şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Olayın ardından savcı ve polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra Seher Ersoy’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Evin annesi, eşinin ve kızının yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Acılı anne, kızının cenazesine baktığında feryatlar içinde gözyaşlarına boğuldu ve derin bir acıyla kızının terliğini koklayarak yasını tutmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan Suriye’ye İstikrar Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gerginliğin eski rejim unsurları tarafından arttığını vurguladı ve ülke güvenliği için önlemler alındığını açıkladı. Suriye'ye de tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.
Gündem

Kaçakçı Kargo Patlayıcıyla Suçüstü Yakalandı

Define arayışı için patlayıcı almak üzere kargo şubesine giden B.Ş., burada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.