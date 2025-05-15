Baba, Veterinerden Ağır İlaç İstemiş!

İFADELERİN ORTAYA ÇIKMASI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında meydana gelen yangında boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan itfaiye eri hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin’in savcılıkta verdiği ifadede, eşiyle daha önce ayrılma kararı aldıklarını, ancak ailelerin çabasıyla tekrar bir araya geldiklerini belirtti. Gezgin, ilişkilerinin yeniden bozulduğunu ve gece dışarıda alkol aldığını, eve sık uğramadığını ifade etti. Olay gecesi kendisinin balkonda, eşinin ise salonda olduğunu anlattı.

NATURALGAZ KONTROLÜ VE MESAJLAR

Gezgin, eşi Fatma’nın kendisine saat 03:30 sularında doğal gaz kokusu olduğuna dair WhatsApp üzerinden bir mesaj attığını, bunun üzerine doğal gaz borularını kontrol ettiğini ve herhangi bir koku almadığını söyledi. Yaklaşık 10-15 gün önce tadilat yaptıklarını belirten Gezgin, o esnada mutfakta eşinin sahur hazırlığı yapmış olabileceğini ifade etti. İtfaiyeden dönerken eşi tarafından gönderilen “Çok geç gelme, pazara gidelim, insanlar uyanınca ev sahibini mi arayacaksın, kokuya baktır” şeklindeki mesajları gördüğünü, yanıt vermediğini, eşinin mesajlarını genellikle cevapsız bıraktığını anlattı.

EVE DÖNERKEN YAŞANANLAR

Eşini saat 07:45 civarında birkaç kez aradığını, açmaması üzerine eve gittiğini belirten Gezgin, yukarı çıkarken komşusuyla karşılaştığını, daireye geldiğinde herhangi bir koku almadığını, anahtarının yanında olmadığını fark ettiğini söyledi. Kapıya vurarak yaklaşık 10 dakika beklediğini, aşağıda bodrum kata giden komşusunu duyduğunu, ancak başka kimseyi göremediğini ifade etti. Savcının çelişkili ifadeleriyle ilgili sorusuna ise, “Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok” diyerek yanıt verdi.

ŞÜPHELİ MESAJLAR

Savcı, Gezgin’e nişanlısı F.T.’nin olaya yönelik “kötü şeyler olacak” şeklinde attığı mesajları sorduğunda, hislerinin güçlü olduğunu ve daha önce benzer olaylardan dolayı şüphelerinin olduğunu söyledi. F.T. ise ifadesinde, Gezgin’in olaydan önce kendisine “Benim içime kötü şeyler doğuyor, bu bana koyacak” dediğini, bu olaydan bir gün önce ise “Yarın boşanma davam var, bu iş bitecek” dediğini belirtti. Kendisine güvenin kalmadığını, birçok kez engellese de tekrar görüşmek zorunda kaldığından şüphelerinin devam ettiğini ifade etti.

İLAÇ VE OTOPSİ RAPORU

Turgay Gezgin’in olaydan önce bir veterinere gidip “ağır uyku gerektiren ilaç” istemesi dikkat çekti. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi raporunda, anne ve iki çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksitten kaynaklandığı, ancak detaylı otopsi için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği kaydedildi.

YANGIN VE SONUÇLAR

18 Mart’ta Yeşil Mahalle’de meydana gelen yangın sonucunda, Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile çocukları yaşamını yitirmişti. Olay sırasında Turgay Gezgin’in evde bulunmadığı belirtilmişti. Suçlamalarla ilgili olarak Turgay Gezgin tutuklanırken, nişanlısı F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.