Babaanne Tarafından Çocuk Dövüldü

İZMİR’DE NE OLDU?

İzmir’in Konak ilçesinde, annesi ve babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Bahanesi işte olduğu bir günde, minik M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından dövüldü.

DÖVÜLMESİ GİZLİ GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre, çocuğun farklı zamanlarda maruz kaldığı şiddet görüntüleri cep telefonu kamerası ile gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldığında büyük bir tepki aldı.

BABAAANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, babaannesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

Tammy Abraham İkinci Kez Baba Oldu

Beşiktaşlı Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile ikinci kez ebeveynlik sevinci yaşadı ve kızlarının doğumunu "Dünyamıza hoş geldin kızım" ifadeleriyle duyurdu.

