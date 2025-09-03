Babaannenin Çocuğa Şiddet Uygulaması!

İZMİR’DE ŞİDDET OLAYI

İzmir’in Konak ilçesinde, velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir günde, küçük M.E.Ş. babaannesi F. Ş. tarafından dövüldü.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Sürekli şiddete maruz kalan çocuğun farklı zamanlarda dövülme anları cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu.

POLİS MÜDAHALESİ

Babaannesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk ise bir pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.