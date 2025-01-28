Babaannesini Ve Dedesini Öldüren Hüseyin Ateş’in İfadesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Dün saat 11.00 civarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’taki bir konutta bir hadise oldu. Madde bağımlısı olan Hüseyin Ateş ile beraber yaşadığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinemeyen bir nedenden ötürü bir gerginlik başladı. Bu gerginlik hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Hüseyin Ateş, üzerinde bulunan bir bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.

Komşuların MÜDAHALESİ

Kavga seslerini duyan komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede Hüseyin Ateş’in babaannesi ile dedesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cenazeleri otopsi yapılması amacıyla morga kaldırıldı.

POLİSİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA

Olayla bağlantılı olarak soruşturma başlatan polis, Hüseyin Ateş’i kaçtığı yerden 1 kilometre mesafede yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş’in olaydan 3 gün önce cezaevinden salındığı ve babası M.A.’nın da 4 yıl önce sahte içkiden yaşamını yitirdiği belirtildi.