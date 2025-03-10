Babasını Taşla Başına Vurarak Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞİP GEÇENİ

Denizli’nin Çal ilçesinde, Aşağıseyit Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu’yu (62) bir sopa ile darp etti. Daha sonra, Halil Göksu’ya taşla başına defalarca vurarak öldürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay sonrası Çal Devlet Hastanesi’ne giden E.G., kanlı kıyafetleriyle doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti kabul etti. E.G.’nin ifadeleri doğrultusunda jandarma ekipleri, olay yerine gittiğinde Halil Göksu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu’nun cesedi otopsi için morga gönderildi.

SEBEP OLARAK GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLADI

E.G., jandarmadaki ifadesinde cinayetin sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.