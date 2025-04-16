“Babasının Kaderiyle Aynı Yolda!”

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazasında 21 yaşındaki Berkay Mehmet Gülaydın hayatını kaybetti. Berkay’ın babasının da 11 yıl önce motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

MOTOSİKLET BİSİKLETİ BARIYERLERE ÇARPTI

Alınan verilere göre, Ilıca Mahallesi’nde D-400 kara yolunda ilerleyen Berkay Mehmet Gülaydın’ın kontrolünü kaybettiği 07 CAE 390 plakalı motosiklet, yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülaydın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AİLENİN TRAJİK GEÇMİŞİ

Öte yandan, Berkay’ın babası İsmail Gülaydın’ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi’nde motosiklet kazasında ağır yaralandığı ve 1 yıl süresince yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca, Berkay Mehmet Gülaydın’ın 3 ay önce başka bir motosiklet kazası geçirdiği ve bu kazada kolunu kırdığı belirtildi.