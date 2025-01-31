Bactrim İçin Şiddetli Akciğer Uyarısı

ANTİBİYOTİK İÇİN UYARI AÇIKLAMASI

Orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik Bactrim için önemli bir alarm durumu söz konusu. Türkiye’de de özellikle çocukluk çağındaki enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanılan bu ilaç, yan etki olarak ölüme yol açabilecek akciğer sorunlarına neden olduğunu gösterdi. FDA’nın talebiyle ilacın prospektüsüne bu nedenle ek bir uyarı metni yazıldı.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından tercih edilen Bactrim, genellikle kulak, göğüs ve mide enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmekte kullanılıyor. Teksas’taki 12 yaşındaki Emmie Bellucci, bu ilacın zararlı etkileri yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar, ilacın genç hastalarda bağışıklık sistemini tetikleyerek solunum yetmezliğine neden olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, Bactrim’in uzun vadeli etkileri üzerine daha fazla çalışma yapılmasını ve ilacı kullanmadan önce risk faktörlerini belirleyen testlerin yapılmasını talep ediyor.

ŞİDDETLİ YAN ETKİLERİN UYARISI

2021’deki inceleme raporunda yer alan hastaların üçte biri yaşamını yitirirken, hastaların yüzde 20’sine akciğer nakli gerçekleştirilmesi gerekti. Bu inceleme sonucunda FDA, Bactrim için ‘şiddetli akciğer yan etkileri’ uyarısını içeren yeni bir etiket eklemeye karar verdi. Bactrim’i raflardan kaldıran ilk eyalet ise Alabama oldu.