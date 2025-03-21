BAE’den ABD’ye Trilyon Dolarlık Yatırım

BAE’DEN ABD’YE DEV YATIRIM TAHAHÜDÜ

Beyaz Saray’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’ye 1,4 trilyon dolarlık büyük bir yatırım çerçevesi oluşturma taahhüdünde bulundu. Bu önemli karar, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın 18 Mart’ta Oval Ofis’te yaptığı görüşme sonrasında alındı. Açıklamada, yeni yatırım çerçevesinin, BAE’nin ABD ekonomisindeki yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve üretim sektörlerine yönelik mevcut yatırımlarını büyük ölçüde artıracağı belirtildi.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ İÇİN 100 MİLYAR DOLARLIK PLANI

Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), ABD’deki yapay zeka altyapısını güçlendirmek için NVIDIA ve xAI’nin de dahil olduğu Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet edildi. Bu girişim çerçevesinde toplam 100 milyar dolara kadar bir yatırım planlanıyor ve yeni nesil veri merkezleri ile enerji altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

BAE yatırım fonu ADQ, ABD’li ortağı Energy Capital Partners ile iş birliği yaparak, ABD enerji altyapısı ve veri merkezlerine yönelik 25 milyar dolarlık bir yatırım girişimi başlattı. Ayrıca, bazı BAE şirketleri, Teksas’taki Next Decade LNG ihracat tesisine yatırım yaparak ABD’nin doğal gaz üretimi ve ihracat kapasitesini artırma taahhüdünde bulundu.

STRATEJİK MADENLER İÇİN MADENCİLİK ORTAKLIĞI

ABD ve BAE, stratejik madenlerin tedarikini güvence altına almak için bir madencilik ortaklığı kurma konusunda da mutabakata vardı. Bu anlaşma, özellikle yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojilerinde kritik öneme sahip minerallerin sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu büyük yatırım hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.