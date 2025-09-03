BAE’den İsrail’e Batı Şeria Uyarısı

İSRAİL’İN İŞGAL POLİTİKALARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin topraklarına yönelik işgal stratejisi, çevre ülkelerden gelen tepkileri arttırıyor. Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, BAE’nin Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme planları hakkında görüşlerini paylaştı. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakını kabul etmediklerini belirtirken, Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” vurguladı.

BATI ŞERİA’NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Nesibe, Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının BAE için bir “kırmızı çizgi” olduğunu ifade ederek, “Bu ilhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria’nın ilhakı) kalıcı bir barış ihtimalini ortadan kaldırır, bölgesel entegrasyona engel olur ve iki devletli çözümün sonunu getirir.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’E UZANAN BİR EL VAR

İsrail’in ilhak adımlarının, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirten Nesibe, “Bütün zorluklara rağmen İsrail’e uzanan bir destek var. Ancak ilhak bu desteği geri çekecek.” dedi.

İLHAK TEHDİTİ BÜYÜYOR

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma yönündeki açıklamaları, Tel Aviv yönetimini Batı Şeria’yı ilhak tehdidi gündemine getirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz ay Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv’in önümüzdeki aylar içinde işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeyi planladığını aktardı.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN İLHAK ÇAĞRISI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç tüm alanlarının İsrail’e ilhak edilmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Smotrich’in talep ettiği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsıyor.