BAE’den İSRAİL’e Batı Şeria Uyarısı

İŞGAL POLİTİKALARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı işgal politikalarına çevre ülkelerden gelen tepkiler artarak sürüyor. Times of Israel gazetesine açıklamalarda bulunan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme konusunu değerlendirdi. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı durduklarını belirtirken, Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” vurguladı.

KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

Nesibe, Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının BAE yönetimi için “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek, “(Batı Şeria’nın) İlhakı, hükümetim için kırmızı çizgi. (Bu durum) kalıcı bir barışın sağlanamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.” dedi.

İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planının Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri zedeleyeceği konusunda uyarıda bulunan Nesibe, “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” şeklinde ifade etti.

İLHAK TEHDİDİ VE YANITLAR

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları üzerine Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini gündeme getirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, geçen ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhaka hazırlandıklarını ilettiği belirtildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN ÇAĞRI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın, Filistin şehirleri hariç, tamamının İsrail’e ilhak edilmesi için çağrı yapmıştı. Smotrich’in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzde 82’sini kapsıyor.