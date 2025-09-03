Bae’den İsrail’e Batı Şeria Uyarısı

İŞGAL POLİTİKALARINA TEPKİLER ARTIKÇA ARTIYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal politikalarına çevre ülkelerden gelen tepkiler giderek belirginleşiyor. Times Of Israel gazetesine yaptığı açıklamada BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme gündem öne sürdüğünü değerlendirdi. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını belirterek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” ifade etti.

BATI ŞERİA’NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİDİR

Nesibe, Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının BAE yönetimi için bir “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı. “(Batı Şeria’nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria’nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur” sözleriyle endişelerini dile getirdi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER TEHLİKEDE

İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planının Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere olumsuz yansıyacağına dikkat çeken Nesibe, “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Fransa ve Belçika gibi ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurmasının ardından Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini bir kez daha gündeme taşıdı. İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, geçen ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etme planları olduğunu aktardığını bildirdi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN İLHAN ÇAĞRISI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail’e ilhak edilmesi çağrısını yaptı. Smotrich’in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria’nın toplam yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsıyor.