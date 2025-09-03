Bae’den İsrail’e Batı Şeria Uyarısı

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal politikalarına çevre ülkelerden gelen tepkiler durmaksızın sürüyor. BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme gündemine dair yorumlarda bulundu. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını belirterek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” vurguladı.

BATI ŞERİA’NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Nesibe, Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti. Nesibe, “(Batı Şeria’nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria’nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E UZANAN BİR EL VAR

Nesibe, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planının Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu. “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” diyerek, ilhakın ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.

İLHAK TEHDİDİ

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklamasının ardından, Tel Aviv yönetimi Batı Şeria’yı ilhak tehdidini gündeme getirdi. İsrail medyası, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, geçtiğimiz ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv’in önümüzdeki aylarda işgal altında bulunan Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini duyurdu.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN ÇAĞRI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail’e ilhak edilmesi için çağrıda bulundu. Smotrich’in ilhak edilmesini önerdiği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsıyor.