BAE’den İSRAİL’e Batı Şeria Uyarısı

İsrail’in Filistin’e Yönelik İşgal Politikalarına Tepkiler

BAE TEMSİLCİSİNDEN DEĞERLENDİRME

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal politikalarına çevre ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Times Of Israel gazetesine konuşan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme gündemi hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinin iki devletli çözüm ile “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” vurguladı.

KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

Nesibe, Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının BAE yönetimi için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti. “Batı Şeria’nın ilhakı, hükümetim için kırmızı çizgi. İlhak, bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.” diyen Nesibe, ilhakın ciddi sonuçları olacağının altını çizdi.

İSRAİL’LE İLİŞKİLER ÜZERİNDE ETKİ

Nesibe ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceğine dikkat çekti. “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” ifadelerini kullandı. Bu durum, bölgedeki gerginliği daha da arttırabilir.

İLHAK TEHDİDİ VE YENİ GELİŞMELER

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklamasının ardından, Tel Aviv yönetimi Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini gündeme getirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçen ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya, Tel Aviv yönetiminin önümüzdeki aylarda işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhaka hazırlık yaptığını iletti.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN İLHAC ÇAĞRISI

Ayrıca, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri dışındaki tamamının İsrail’e ilhak edilmesi çağrısı yaptı. Smotrich’in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini oluşturuyor. Bu durum bölgede başka gerilimlere yol açabilir.