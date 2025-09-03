“BAE, İsrail’e Batı Şeria Uyarısı!”

İŞGAL POLİTİKALARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı işgal politikalarına karşı çevre ülkelerden gelen tepkiler sürüyor. Times Of Israel gazetesine konuşan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme niyeti hakkında düşüncelerini aktardı. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını belirterek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” ifade etti.

BAE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının BAE yönetimi için “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayan Nesibe, “Batı Şeria’nın ilhakı, hükümetim için kırmızı çizgi. Bu durum kalıcı bir barışın sağlanamayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün sonunu getirir.” şeklinde konuştu.

Nesibe, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planının, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceği konusunda uyardı. “Bütün ıstıraplara rağmen, İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” dedi.

TEHDİT VE EYLEMLER

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma kararının ardından, Tel Aviv yönetimi Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini gündeme getirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin önümüzdeki aylarda işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakı için hazırlandığını iletti.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN İLHAK ÇAĞRISI

İşgal altında bulunan Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç hemen hemen tamamının İsrail’e ilhak edilmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ilhak edilmesini önerdiği bölgelerin Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsadığını belirtti.