Bae, İsrail’e Batı Şeria Uyarısı!

İŞGAL POLİTİKALARINA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal politikalarına çevre ülkelerden tepkiler sürekle artıyor. Times Of Israel gazetesine açıklama yapan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme planını değerlendirdi. Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını belirtip, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” ifade etti.

BATI ŞERİA’NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİMİZ

BAE yönetimi için Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakının bir “kırmızı çizgi” olduğuna dikkat çeken Nesibe, “(Batı Şeria’nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria’nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.” dedi.

İSRAİL’E UZANAN BİR EL VAR

Nesibe, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planının Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verebileceği konusunda uyardı ve “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

İLHAK TEHDİDİ

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklaması üzerine Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini gündeme getirdi. İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, geçen ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlandığını aktardığını belirtti.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN ÇAĞRI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç tümünün İsrail’e ilhak edilmesi çağrısında bulundu. Smotrich’in talep ettiği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsıyor.