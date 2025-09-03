“BAE, İsrail’in Batı Şeria Uyarısı!”

ÇEVRE ÜLKELERDEN TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal politikalarına ilişkin çevre ülkelerden gelen tepkiler sürüyor. Times Of Israel gazetesine açıklamalarda bulunan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etme gündemini değerlendirdi.

BATı ŞERİA’NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Nesibe, Batı Şeria’nın ilhakına karşı olduklarını belirtti ve Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün “ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini” ifade etti. BAE yönetiminin Batı Şeria’nın İsrail’e ilhakını “kırmızı çizgi” olarak nitelendiren Nesibe, “İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.” dedi.

İSRAİL’E UZANAN BİR EL VAR

İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi durumunda Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, “Bütün ıstıraplara rağmen İsrail’e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İLHAK TEHDİDİNE YANIT

Fransa ve Belçika gibi bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurması üzerine İsrail yönetimi, Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidini gündeme getirdi. İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, geçtiğimiz ay sonunda Washington’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya, Tel Aviv’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini bildirdi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN ÇAĞRI

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail’e ilhak edilmesi gerektiğini savundu. Smotrich’in ilhak edilmesini önerdiği bölgeler, Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 82’sini kapsıyor.