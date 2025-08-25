BAE, İtalya Ve Mısır’a Soruşturma Açtı

POLİÜRETAN SUNİ DERİ İTHALATI SORUŞTURMASI

Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Mısır kaynaklı poliüretan suni deri ithalatına karşı önlemlerin etkisiz hale gelip gelmediği konusunda soruşturma açıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN İNCELENMESİ

Bu tebliğe göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş deri taklidi diğerleri (poliüretan suni deri)” ithalatına yönelik mevcut önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi gerektiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulgular üstüne, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, bu ithalatla ilgili önlemlerin etkisiz hale gelmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma açma kararı aldı.

SORUŞTURMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Tebliğde, açılan soruşturmaya dair usul ve esaslar da netleştirildi. Bu adımlar, ithalat süreçlerinde rekabetin sağlanması ve eşit koşulların oluşturulması amacıyla önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.