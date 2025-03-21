BAE’nin ABD’ye 1,4 Trilyon Dolarlık Yatırımı

BAE’DEN ABD’YE DEV YATIRIM TAHAHHÜDÜ

Beyaz Saray’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önümüzdeki 10 yıl içerisinde ABD’ye 1,4 trilyon dolarlık büyük bir yatırım çerçevesi oluşturma taahhüdünde bulunuyor. Bu önemli karar, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın 18 Mart’ta Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından alınmış durumda. Açıklamada, bu yeni yatırım çerçevesinin, BAE’nin ABD ekonomisindeki yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve üretim sektörlerindeki mevcut yatırımlarını önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

YAPAY ZEKA İÇİN 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), ABD’deki yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla NVIDIA ve xAI’nin de dahil olduğu Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet edildi. Bu girişim kapsamında toplam 100 milyar dolara kadar yatırım planlanıyor ve yeni nesil veri merkezleri ile enerji altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIMLAR

BAE yatırım fonu ADQ, ABD’li ortağı Energy Capital Partners ile iş birliği yaparak, ABD enerji altyapısı ve veri merkezlerine yönelik 25 milyar dolarlık bir yatırım girişimi başlattı. Ayrıca, bazı BAE şirketleri, Teksas’taki Next Decade LNG ihracat tesisine yatırım yaparak ABD’nin doğal gaz üretimi ve ihracat kapasitesini artırma taahhüdünde bulundu.

CRİTİK MADENCİLİK ORTAKLIĞI

ABD ve BAE, stratejik madenlerin tedarikini güvence altına almak amacıyla bir madencilik ortaklığı kurma konusunda da mutabakata vardı. Bu anlaşma, özellikle yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojilerinde kritik öneme sahip minerallerin sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesini hedefliyor. Bu büyük yatırım hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.