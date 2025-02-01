Bafa Gölü’nde Kirlilik Sorunu Devam Ediyor

BAFA GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, KİRLİLİK DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Milas ilçesi ve Aydın’ın Söke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü’nde, etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi yükseliyor. Ancak devam eden kirlilik nedeniyle göldeki bazı bölgeler kızıla dönmüş durumda. Tesislerden gelen kirleticiler ile birlikte, cam şişeler başta olmak üzere katı evsel atıkların bölgeye bırakıldığı gözlemleniyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Maalesef kirlilik etkileri yoğun bir şekilde sürüyor. Tesislerden gelen kirleticilerin bir an önce tespit edilerek azaltılması ve göle temiz su girişinin sağlanması gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

GEÇEN YIL KİRLİLİK VE SU ÇEKİLMESİ YAŞANDI

Aydın ve Muğla il sınırları içinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip ve 25 metre derinliğe kadar inen Bafa Gölü, ayrıca 80 familyaya ait 237 cins ve 325 tür bitkiye ev sahipliği yapıyor. Flamingoların da bulunduğu gölde, geçen yıl ekim ve kasım aylarında suda çekilme ve kirlilik olayları yaşandı. Bölgedeki su çekilmesi nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karada kalırken, kirlilikle birlikte kötü koku da yayıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, 5 Kasım’da göldeki ekolojik değişiklikleri incelemek üzere Bafa Gölü’ne bir heyet gönderdi.

KİRLİLİK YÜKÜ DEVAM EDİYOR

Bölgede aralık ve ocak aylarında meydana gelen yağışlarla göldeki su seviyesi yükselmeye başladı. Fakat tarımsal ve hayvansal tesislerden kaynaklanan kirleticilerin, dere yataklarından Bafa Gölü’ne ulaşması nedeniyle kirlilik sorunu devam ediyor. Doç. Dr. Özçelik, “Bafa Gölü, Ege Bölgesi’nin en büyük gölüdür. Tarihi Latmos Körfezi içerisinde yer alıyor. Bu bölge uzun bir kuraklık yaşamıştı. Son 2 ayda gerçekleşen yağışlarla su seviyesi önemli ölçüde yükseldi. Ancak bölge hala kirleticilerin altında kalıyor” diye belirtti.

Doç. Dr. Özçelik, Meclis Komisyonu tarafından başlatılan araştırmalar hakkında da bilgi verdi. Kirleticilerin göle girişinin tespit edilmesi ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir göl bırakmak adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. “Bu tesislerden gelen kirleticilerin derhal tespit edilip azaltılması ve göle temiz su akışının sağlanması gerekli. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında özellikle Büyük Menderes Nehri’nden gelen suyun azalmasıyla benzer sorunların yaşanma riski bulunuyor” ifadesini kullandı.

KIRMIZILAŞMA VE ANALİZLER DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Özçelik, göl etrafında yapmış oldukları inceleme ve aldıkları numuneler hakkında da bilgi verdi. Tarım alanlarından gelen suların Bafa Gölü’ne karıştığını gözlemlediklerini söyleyen Özçelik, “Aldığımız numunelerden, siyah ve kahverengi yağ atığı gibi renklerin gözlemlendiğini belirledik. Bu suların göle ulaştığı bölgelerde gölü kırmızıya çeviren bir durum söz konusu. Rüzgarın etkisiyle kıyı bölgelerinde Bafa Gölü’nün etrafında da kırmızılaşma görmekteyiz” dedi.