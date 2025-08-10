Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın

YANGIN OLAYI HUKUKSAL SÜREÇLERE YOL AÇTI

Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak’ta bulunan 13 katlı bir binada, belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLEN ANI

İtfaiye ekipleri, yangının patlak verdiği binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için merdivenle tahliye işlemi gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri ise, dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde gerektiği şekilde müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anında, binanın üst katındaki vatandaşların kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KURBANLARDAN BİRİ ANLATTI

Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının çatıda çıktığı dönemde itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını, üst katlardaki insanların mahsur kaldığını ifade etti. Kendilerinin ise asansör yerine merdiveni kullanarak bina dışına ulaştığını belirtti.