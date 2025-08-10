Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Bağcılar ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak’ta yer alan 13 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi hızlıca olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, binanın en üst katında mahsur kalan kişileri merdivenle başarıyla tahliye etti.

DUMANDAN ETKİLENENLER VE MÜDAHALELER

Sağlık ekipleri, yangın esnasında dumandan etkilenen iki vatandaşa olay yerinde gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Tüm ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın esnasında, binanın üst katlarında vatandaşların kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARIN TANIKLIKLARI

Apartman sakinlerinden Zülfikar Korkmaz, yangının başlangıç aşamasında itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını ve üst kattaki kişilerin mahsur kaldığını ifade etti. Korkmaz, “Kendimiz de asansör yerine merdiveni tercih ederek dışarı çıktık.” diyerek yaşanan zor anları aktardı. Yangın olayı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.