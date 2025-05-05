Bağcılar’da Husumet Nedeniyle Adam Öldü

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde, Muharrem Yılmaz yürüyüş yaptığı sırada husumetlisiyle karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Husumetlisi, yanında bulunan silahla Muharrem Yılmaz’ı vurdu. Yılmaz, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanarak yere düştü ve saldırgan bu esnada motosiklete binip olay yerinden kaçtı.

Hastaneye Kaldırma ve Sonuç

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hemen yaptığı ilk müdahalenin ardından Muharrem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Yeri ve Saldırganın Peşinde

Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Saldırganın yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.