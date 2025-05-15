Bağcılar’da Rögar Patladı: Panik Başladı!

BEKLENMEDİK OLAY BAYRAMPAŞA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bayrampaşa ilçesinde Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında beklenmedik bir durum yaşandı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları sırasında sokaktaki rögar sisteminde patlama meydana geldi. İki ardışık şiddetli patlama sonrasında rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayıp yere düştü.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Teknik ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için kapsamlı incelemelere başladı. Güvenlik önlemleri doğrultusunda sokak trafiğe kapatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlamaya tanıklık eden mahalle sakini Zehra Erbil, korku dolu anlarını şöyle aktardı: “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, ‘Deprem oluyor, dışarı çıkamayacağız!’ dedim. O ise ‘Deprem değil, başka bir şey’ diye yanıtladı. Binanın çöktüğünü sandım. Camdan baktığımda gri bir bulut ve toprak parçaları havada uçuşuyordu. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, yaklaşık bir aydır devam ediyor ve biz çok mağdur olduk.”

Yetkililerin, patlamanın sebebine dair detaylı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.