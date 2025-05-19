Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

İSTANBUL’DA GİYİM MAĞAZASINA SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Fatih Mahallesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan, bir giyim mağazasına silahla ateş açmaya başladı. Bu olay sırasında mağazada bulunan 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı. Saldırının ardından saldırgan, hızlı bir şekilde yaya olarak olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirerek delil toplamaya başladı. Saldırganın izini sürmek ve yakalamak amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.