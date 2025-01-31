Bağcılar’da Sürücü Ters Yöne Girdi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 29 Ocak’ta saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Aldığı bilgiler doğrultusunda, aracıyla ters yöne giren bir kişi, karşı yönden gelen bir sürücüye yol vermedi. Bunun üzerine, araçtan inen kişi, polis olduğunu iddia ederek diğer sürücüye kimliğini gösterdi.

TEHDİT EDEN SÖZLER

Şüpheli, sürücüye, “Daha fazla zorlama al arabanı aşağıya. Plakana gelecek cezadan da ben sorumlu değilim” şeklinde bir uyarıda bulundu. Sürücünün bu duruma tepki göstermesi üzerine, tehditkar bir üslupla “Bağırma, seni aşağıya indirir patates ederim” diyerek tehdit etti. Yaşananların ardından, ters yönde olmayan iki sürücü geri manevra yaparak sokaktan çıkmak zorunda kaldı. Polis olduğunu iddia eden kişi ise olayın ardından sokaktan çıkarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.