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Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

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BAĞCILAR’DA YANGIN ALARMI

Bağcılar’da 5 katlı bir binanın 3. katında yer alan tekstil atölyesinde yangın meydana geldi. Alevler kısa süre içinde tüm katı sardı, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki noktadan müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 05.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak’taki binada meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KAZA ANI

Yangın, 3. kattaki tekstil atölyesinden yükselen alevler ile başladı. Durumu fark eden çevredeki kişiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bu esnada içeride mahsur kalan iki kişi, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen kişilerin tedavisini gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı.

HASAR TESPİTİ VE SORUŞTURMA

Yangın sonucunda iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebini belirlemek için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

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