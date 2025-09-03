Bağış Talepleri Velileri Tedirgin Ediyor!

Özel okullardaki artan zamlar, birçok veliyi çocuklarını devlet okullarına kaydettirmeye yönlendirdi. Ancak bu durum, yeni bir sorunu da ortaya çıkardı. Kayıt için daha uygun bir okul arayan veliler, karşılarına çıkan yüksek bağış talepleriyle şaşırıyor. Okulların kayıt için talep ettiği bağışlar zorunlu olmamasına rağmen, çoğu kez kayıtta şart koşuluyor ve istenen miktarlar oldukça yüksek.

BAĞIŞLARIN GELİR DÜZEYİNE GÖRE FARKLILIĞI

Gelir düzeyi düşük olan bölgelerde istenen en düşük bağış miktarı 10-20 bin lira arasında başlıyor. Ancak Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi bölgelerdeki devlet okullarında bu ücretler 300 bin liraya kadar yükselebiliyor. İstenilen bu bağışlar için velilerin tepkileri giderek artıyor.

VELİLERİN ALACAĞI ÖNLEMLER

VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, durumu önemle vurguladı. Okulda boşluk olması durumunda öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor.” şeklinde uyarılarda bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, konuya dair açıklamalarda bulundu ve velileri bu bağlamda bilgilendirdi. Yetkililer, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur.” ifadelerini kullanarak “Zorunlu bağış alınamaz.” uyarısını yineledi. Ayrıca, “Bağış farklı bir şeydir.” vurgusununda bulunarak, “Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek.” dedi.