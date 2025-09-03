“Bağış Talepleri Velileri Yılgıladı!”

ÖZEL OKULLARDAKİ ZAMLAR VE VELİLERİN TEPKİSİ

Özel okullardaki artan fiyatlar nedeniyle pek çok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirmeye başladı. Ancak bu yeni duruma paralel olarak, yükselen talep beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, beklenmedik bağış talepleriyle karşılaşıyor. Bağış istekleri, kayıt için şart koşulurken, talep edilen tutarlar oldukça yüksek.

İSTENEN BAĞIŞ MİKTARLARI

Gelir düzeyi düşük bölgelerdeki devlet okullarında istenen bağış miktarı genellikle 10-20 bin lira aralığından başlasa da, daha yüksek gelir grubuna sahip olan bölgelerde, özellikle Ataşehir, Şişli ve Kadıköy’deki okullarda bu rakam 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Veliler, bu bağış taleplerine karşı büyük bir tepki gösteriyor.

VELİLERİN YAPMASI GEREKENLER

VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Okulda boşluk bulunması durumunda öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor.” şeklinde uyardı.

MEB’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de konu hakkında bir açıklama yaparak velilere uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur.” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, “Zorunlu bağış alınamaz.” uyarısı tekrarlanırken, “Bağış farklı bir şeydir.” ifadesiyle okul değişiminde neden haline gelen kriterlerin de belirtildiği vurgulandı. Bakanlık, devlet okullarına yönelik artan talebi doğrularken, “Ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek.” diye ekledi.