Bahar Aylarında Polen Alerjisine Karşı Etkili Önlemler

Sıcaklıkların artışı ve çiçeklerin açılması, havada polenlerin yoğun bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. Bu durum, bağışıklık sistemi hassas olan bireylerde yoğun alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Genellikle nezleyle karıştırılabilen ancak haftalarca sürebilen alerjik tepkimeler, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte, doğru bir şekilde alınacak önlemlerle polenlerin olumsuz etkilerini azaltmak mümkün.

POLEN SAATLERİNİ TAKİP EDİN

Polen yoğunluğunun en fazla olduğu sabah saatleri (05:00 – 10:00 arası) süresince dışarı çıkmamaya özen gösterin ve pencerelerinizi kapalı tutun.

DIŞARI ÇIKMADAN ÖNCE DİKKAT EDİN

Evinize girmeden önce, kıyafetlerinizi hemen değiştirin ve duş alın. Bu uygulama, saçlarınıza yapışan polenlerin evinize ve yastığınıza yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

GÖZLERİNİZİ VE BURUNUNUZU KORUYUN

Dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmak, polenlerin göz ile temasını önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca burun çevresine sürülen bariyer kremler, polen girişinin zorlaşmasını sağlayabilir.

ÇAMAŞIRLARI İÇERİDE KURUTUN

Yıkadığınız çamaşırları dışarıda kurutmak, onları birer “polen mıknatısı” haline getirebilir. Bu nedenle bahar aylarında kurutma makinesi ya da iç mekan kurutma askılarını tercih etmelisiniz.

ARAÇ VE EV FİLTRELERİNİ YENİLEYİN

Aracınızdaki polen filtresini ve evdeki klima filtrelerini yüksek verimliliğe sahip modellerle değiştirerek iç mekan hava kalitesini iyileştirebilirsiniz.

