Bahar Dizisinde Aldatmayla Kriz Yaşanıyor

ŞAŞIRTAN KRİZ BAHAR DİZİSİNDE

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor, ancak bu sefer büyük bir kriz ile karşı karşıya. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide dengeler değişiyor.

AYRILIK HABERLERİ GÜNDEMDE

Bu sezonun sonunda final yapması beklenen Bahar dizisinde ayrılık haberleri hız kazanıyor. Bahar ve Evren arasında yaşanan kriz, aldatma gibi olayların da devreye girmesi ile daha da derinleşiyor. İşlerin iyice çıkmaza girmesiyle birlikte, izleyiciler merakla gelişmeleri takip ediyor.