Baharda Sıcaklık 25 Dereceye Yükseliyor

SERİN HAVA YERİNİ BAHARA BIRAKIYOR

Mayıs’a girilmesine rağmen İstanbul’u etkileyen serin, yağışlı ve şiddetli poyrazlı hava nihayet yerini bahar havasına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya dair hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbul’da sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve 22-25 dereceye ulaşacağı bilgisi verildi.

BU HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK

AKOM’un açıklamasına göre, bugün (3 Mayıs 2025) itibarıyla İstanbul’da kuzeyden esen kuvvetli poyraz rüzgârları ve bulutlu gökyüzünün etkisi azalıyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının yükselmesini sağlayacak. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22 derece civarına, hatta yer yer 1-3 derece üzerine çıkarak 25 dereceye ulaşması bekleniyor. Artan sıcaklık, özellikle önceki haftalarda serin ve yağışlı havadan bunalan İstanbullular için büyük bir müjde niteliği taşıyor. AKOM, güneşli ve ılıman havanın hafta boyunca devam edeceğini, ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceğini de belirtti. Bu durumun, özellikle trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurgulandı.