Bahçeli, Ahmet Türk’ü aradı

TÜRK’TEN BARİŞ VURGUSU

PKK’nın kongre toplama ve önemli kararlar alma duyurusunun ardından, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’de toplumsal barışa duyulan ihtiyacın altını çizen Türk, “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” ifadelerini kullandı.

HAYIRLI CUMA MESAJI

Ahmet Türk, PKK’nın kongresindeki kararların ardından geldiğimiz durumu “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi. İrlanda’daki barış sürecine atıfta bulunarak, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” dedi. Alınan kararların barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

DEMOKRATİK GELECEK İÇİN ADIMLAR

PKK’nın kongreyi toplamasını ve alınan olumlu kararları değerli gören Türk, bundan sonraki sürecin herkes için sorumluluk yüklendiğini belirtti: “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız.”

BAHÇELİ’YE ÖVGÜLER

Türk, sürecin başarıyla ilerlemesinde kritik bir rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye de övgülerde bulundu. “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu,” dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Türk, Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Ahmet Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, ona büyük saygı duyduğunu ifade etti.