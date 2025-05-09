“Bahçeli Aradı, Türk’ü Tebrik Etti”

BARIŞA İHTİYAÇ VURGUSU

Demokratik Emek Partisi’nin (DEM) İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasıyla birlikte önemli kararların alındığını belirtti. tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Türk, Türkiye’de toplumsal barışa duyulan ihtiyacı dile getirerek, “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” dedi.

HAYIRLI CUMA DEĞERLENDİRMESİ

Ahmet Türk, PKK’nın kongresinden çıkan kararların ardından ulaşan noktayı “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi. İrlanda’daki barış sürecini örnek göstererek, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” açıklamasında bulundu. Bugün alınan kararların barış açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

DEMOKRATİK BİR GELECEK İÇİN SORUMLULUK

PKK’nin kongresini toplamasını ve alınan olumlu kararları değerli bulan Türk, herkesin bundan sonraki süreçte sorumluluk taşıdığını ifade etti. “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız” dedi.

DEVLET BAHÇELİ’YE ÖVGÜ

Türk, sürecin başarılı bir biçimde ilerlemesinde önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli’ye de övgülerde bulundu. “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu” ifadelerine yer verdi.

BİRLİKTE BARİŞ İÇİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Son olarak Ahmet Türk, Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, emeğine büyük saygısını dile getirdi.